Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: In mehrere Lastwagen eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter auf einem Firmengelände im Stadtteil Rheinau in mehrere dort abgestellte Lastwagen ein. Zwischen 3.00 Uhr und 3.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Dachluke eines Lkw auf und drangen so in die Fahrerkabine ein. Hier wurde ein Nothammer entwendet. Mit diesem Nothammer schlugen die Einbrecher in der Folge an drei weiteren Lastwagen die Seitenscheiben der Fahrerseite ein und entwendeten aus den Fahrerkabinen noch nicht näher ermittelte Gegenstände. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 4.000 Euro. Der Diebstahlschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell