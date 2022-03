Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Kleinstunfall, Mauer und Metallzaun stürzen ein, Lkw-Fahrer aus Kiew mündlich verwarnt

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 59-jähriger ukrainischer Fahrer eines Sattelzuges aus Kiew hatte sich am Montagabend, gegen 20 Uhr aufgrund fehlender Ortskenntnisse in der Straße "Promenadenweg" regelrecht festgefahren.

Beim Rangieren mit seinem Sattelzug stieß das schwergewichtige Fahrzeug gegen eine Mauer mit einem Metallzaun, die nachgeben mussten und umfielen.

Gemeinsam mit zu hilfekommenden Anwohnern und einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnte der Fahrer über den Promenadenweg - Hofstraße - L 4143 hinausgeleitet werden und seine Fahrt mit geringem Schaden am eigenen Fahrzeug fortsetzen. An der Mauer und am Zaun entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten beließen es bei einer mündlichen Verwarnung des Ukrainers.

