POL-GM: Vorbeifahrendes Auto mit Ästen und Tannenzapfen beworfen

Waldbröl (ots) - Bei einem Einbruch in eine Firma in Waldbröl-Hermesdorf haben unbekannte Täter mehr als eine Tonne an Kupferkabeln erbeutet. Anhand von Videoaufnahmen konnte ermittelt werden, dass zumindest zwei Personen gegen 01.30 Uhr am Dienstag (29. März) das Gelände der Firma an der Käthe-Kollwitz-Straße aufsuchten. Nach dem Aufbrechen der Sicherung eines Rolltores schafften die Täter etwa eine Tonne ...

mehr