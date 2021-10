Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Verkaufsbude

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Auf dem Gelände eines Fußballvereins am Birkenweg verschaffte sich ein unbekannter Täter am Donnerstag (14. Oktober), gegen 13 Uhr, Zugang zu einer Verkaufsbude. Bei dem Versuch, Waren daraus zu entwenden, wurde er von einem Zeugen entdeckt und lief davon. Der Täter ließ mehrere Gegenstände am Tatort zurück. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell