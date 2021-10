Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte kippen Pkw Smart um

Erkelenz-Neu-Immerath (ots)

Gegen 2.30 Uhr am Donnerstag, 14. Oktober, haben mehrere unbekannte Personen einen Pkw Smart, der an der Pescher Straße stand, auf die Seite gekippt. Das Fahrerfenster des Fahrzeugs wurde ebenfalls zerstört. Anschließend liefen sie davon. In Höhe der Kleiderboxen auf der Rurstraße wurden mehrere Personen kurz darauf dabei beobachtet, wie sie in einen dunklen Pkw, vermutlich mit Sportauspuffanlage, stiegen und in Richtung Kückhoven davonfuhren. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise an die Polizei weitergegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

