Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Krankenfahrstuhl gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zwischen 12 Uhr am Dienstag, 12. Oktober, und 9 Uhr am Mittwoch, 13. Oktober, haben Unbekannte einen Krankenfahrstuhl entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt in einem Parkhaus am Rathausplatz abgestellt.

