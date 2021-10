Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbissrestaurant

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (13. Oktober) zwischen 1 Uhr und 10 Uhr die Kellertür eines Imbissrestaurants an der Konrad-Adenauer-Straße aufgehebelt und gelangten so in den Keller. Aus diesem entwendeten sie Lebensmittel.

