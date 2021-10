Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger entwendet

Selfkant-Hillensberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 13. Oktober, haben unbekannte Täter einen Kfz-Anhänger entwendet, der in einer Einfahrt an der Straße Im Langental stand. Der Anhänger des Modells Syma war zum Tatzeitpunkt mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell