Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Glasscheibe an Bahnsteig zerstört

Heinsberg (ots)

Gegen 22.15 Uhr am Mittwoch (13. Oktober) wurde ein bisher unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er an einem Bahnsteig des Bahnhofs Heinsberg eine Glasscheibe zerstörte und sich anschließend zu Fuß in Richtung Park and Ride Parkplatz entfernte. Laut Beschreibung handelte es sich um einen zirka 176 Zentimeter großen und etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit Ziegenbart. Er trug eine schwarze Kappe, einen Hoodie sowie eine schwarze Hose mit weißen Applikationen. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat West unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Hinweise online eingereicht werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

