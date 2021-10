Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrüger gelangen an Bankdaten

Heinsberg-Kempen (ots)

Eine 65-jährige Heinsbergerin erhielt Anfang Oktober einen Anruf von einer unbekannten Person. Diese schilderte ihr, sie habe im Internet ein kostenpflichtiges "Plus-Paket" abgeschlossen. Zum Abgleich solle sie ihre IBAN nennen, was die Frau auch tat. Zwei Tage später erhielt sie einen Brief, in dem ihr der Kauf eines kostenpflichtigen Gewinnspiel-Komplett-Pakets bestätigt wurde. Mittels Rückschein, den sie per Einschreiben schickte, versuchte die 65-Jährige den fälschlich geschlossenen "Vertrag" zu kündigen. Das Einschreiben konnte jedoch nicht zugestellt werden, woraufhin die Frau Anzeige erstattete.

