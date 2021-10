Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstähle

Heinsberg-Randerath/Geilenkirchen/Hückelhoven (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu mehreren Taschendiebstählen. Am Samstag (9. Oktober) entwendete ein unbekannter Täter einem 28-Jährigen bei einem Diskobesuch in Heinsberg-Himmerich das Smartphone aus der Hosentasche. In einem Kleidungsgeschäft in Hückelhoven entwendeten Unbekannte einer 31-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche. Den Diebstahl bemerkte sie an der Kasse. Am Donnerstag (14. Oktober) wurde eine 80-jährige Frau in Geilenkirchen beim Einkaufen im Supermarkt ebenfalls um ihre Geldbörse gebracht. Diese hatte sie in ihrer Handtasche verwahrt, welche sie wiederum in ihrem Rollator verstaut hatte.

Wie auch in diesen Fällen nutzen Taschendiebe oft Gelegenheiten, in denen ihre Opfer abgelenkt sind und sich viele Menschen an einem Ort aufhalten. Die Polizei rät deshalb:

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente am besten nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen vor sich und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. - Lassen Sie Taschen und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder an Stuhllehnen hängen. - Führen Sie immer nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie brauchen. - Wenn Sie trotzdem Opfer eines Taschendiebstahls wurden oder einen solchen beobachtet haben, wenden Sie sich umgehend unter 110 an den Notruf der Polizei!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell