Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Totalschaden nach Überschlag

Marienheide (ots)

Ein 21-jähriger Marienheider hat sich am Donnerstagvormittag (31. März) mit seinem Citroen auf der Marienheider Straße überschlagen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An seinem Auto entstand Totalschaden. Um 10:30 Uhr fuhr der 21-Jährige auf regennasser Fahrbahn aus Richtung Wipperfürth kommend in Fahrtrichtung Marienheide. Er geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und landete dabei im Seitengraben, wo er sich mit dem Auto überschlug. Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Citroen entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden.

