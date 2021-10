Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Benefizkonzert des Bundespolizeiorchester München - es sind noch Karten zu haben

Regensburg (ots)

Anlässlich des Weltmädchentages findet am 11. Oktober ein Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München zugunsten des Kinderhilfswerks PLAN International e. V. statt. Die für den Hauptbahnhof Regensburg zuständige Bundespolizeiinspektion Waldmünchen unterstützt das musikalische Highlight.

Auf Initiative der Vereinten Nationen wurde der 11. Oktober zum Weltmädchentag ausgerufen, um auf die Benachteiligungen von Mädchen hinzuweisen. Plan International nahm den Weltmädchentag zum Anlass, um sich gezielt für Mädchen einzusetzen, damit sie weltweit die gleichen Chancen bekommen wie Jungen.

Deshalb organisiert die Plan-Aktionsgruppe Regenburg für diesen Tag ein Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München im Kolpinghaus Regensburg. Zusammen mit der Big Band Formation des Orchesters tritt die Sängerin Margot Gerlitz auf. Dirigent Werner Willems leitet den wohlklingenden Genuss von Jazz über Rock und Pop bis hin zur Klassik.

Die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen wird die Veranstaltung mit einem Infostand begleiten. Hier erläutern Einstellungsberater, welche Chancen und Möglichkeiten junge Frauen und Männer heute in der Bundespolizei haben.

Die Geschichte der Frauen in der Bundespolizei ist noch relativ jung. Der damalige Bundesgrenzschutz stellte erst 1987 die ersten 31 Frauen ein. Im Jahr 2020 gab es schon 12.485 Frauen in der Bundespolizei, das sind 24,3 Prozent der Beschäftigten. Heute sind Frauen in allen Bereichen der Bundespolizei vertreten. "Das Potential der Frauen ist für die Bundespolizei unverzichtbar geworden", findet Sylvia Hieninger, Pressesprecherin der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen.

Alle Informationen zum Benefizkonzert:

Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München zum Weltmädchentag zugunsten PLAN International e. V. - Kinderhilfswerk

ORT: Kolpinghaus Regensburg

DATUM: 11. Oktober 2021

UHRZEIT: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr

IHR BEITRAG: 26 EUR / ermäßigt 16 EUR

KARTENVORVERKAUF: Tourist Information, Altes Rathaus Regensburg

VERANSTALTER: PLAN-Aktionsgruppe Regensburg

ES SPIELT FÜR SIE: Bundespolizeiorchester München

Coronabedingte Regeln zum Konzert können tagesaktuell auf der Facebook-Seite der PLAN-Aktionsgruppe Regensburg eingesehen werden: https://www.facebook.com/planpateregensburg/

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell