Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Dachdecker - viel Geld, keine Leistung

EssenEssen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Zwei falsche Dachdecker erbeuteten Montagmorgen (14. Dezember) im Essener Stadtteil Holsterhausen das Geld einer Seniorin - Leistung erbrachten sie dafür nicht.

Gegen 11 Uhr klingelte es an der Tür einer 94 Jahre alten Frau auf der Bramkampstraße. Zwei Männer standen vor der Mieterin und gaukelten ihr vor, Dachdecker zu sein. Sie behaupteten, auf dem Dach eines Nachbarn Arbeiten durchgeführt und von dort gesehen zu haben, dass auf dem Haus der Rentnerin eine Dachpfanne nicht richtig säße. Dadurch könne jederzeit Wasser ins Gebäude laufen, so die Kriminellen. Die Seniorin ließ sich von den Unbekannten beeinflussen und machte ihnen den Weg in ihre eigenen vier Wände frei. Dort lenkten die schamlosen "Schauspieler" die Mieterin ab. Einem der Täter gelang es, unbemerkt mehrere hundert Euro zu finden. Die Geschichte setzte sich fort. Es sei für die beiden Arbeiter jetzt Mittagspause. Sie fügten hinzu, dass sie danach mit adäquatem Werkzeug für die Reparatur zurückkämen. Selbstredend flüchtete das Duo mit Beute, ohne einen Handschlag getan zu haben.

Die Flüchtigen sind zirka 1,75 bis 1,8 Meter groß, trugen beide dunkelblaue Arbeitskleidung, sprachen akzentfrei Deutsch und haben jeweils eine schlanke Statur. Einer von ihnen ist zirka 50 bis 60 Jahre alt. Er hat graues Haar und trug eine Brille. Sein Komplize ist ungefähr 30 Jahre alt und hat dunkle Haare.

Hinweise zu den Trickdieben nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen./MUe.

