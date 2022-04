Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Baggerlöffel gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwei Baggerlöffel sind am Donnerstagnachmittag (31. März) von einer Baustelle an der Kölner Straße in Gummersbach-Niedersessmar verschwunden. Sie gehörten zu einem Bagger, der auf einer Baustelle neben einem Möbelhaus abgestellt war. In der Zeit zwischen 14.00 und 18.30 Uhr demontierten die Täter einen 1,40 Meter breiten Löffel vom Hydraulikarm des Baggers ab und entwendeten gleichzeitig einen kleineren, auf dem Boden gelagerten Löffel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

