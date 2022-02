Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - versuchter Diebstahl eines Toyotas

Bad Segeberg (ots)

Nachdem es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Diebstahl eines Toyotas in Wedel gekommen ist, ermittelt die Kriminalpolizei in einem weiteren Fall in derselben Tatnacht in Rellingen.

Näheres zum Diebstahl in Wedel ist der Pressemitteilung von 09:26 Uhr zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5156194

Im Halstenbeker Weg in Rellingen versuchten die Dieben zwischen 18:00 und 08:00 ebenfalls einen Toyota Rav4 vom Gelände eines Autohandels zu entwenden.

Der Spurenlage nach öffneten die Unbekannten den Pkw gewaltsam und versuchten ihn vergeblich zu starten.

An dem zum Verkauf stehenden Wagen waren bereits Kennzeichenschilder eines anderen Pkws angebracht.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020.

