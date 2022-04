Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Hückeswagen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Jahnplatz" bittet die Polizei um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Skoda am Freitag (1. April) gegen 14.30 Uhr in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand der Straße "Jahnplatz" abgestellt. Als er gegen 15 Uhr am Samstag zurückkehrte, war die Abdeckung der linken Heckbeleuchtung zersplittert und ein Schaden an der Stoßstange vorhanden. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

