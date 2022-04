POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) - Am 31.03.2022, gegen 15:00 Uhr, rief bei der 84-jährigen Geschädigten ein Mann an, welcher sich als ihr Enkelsohn ausgab. Dieser äußerte, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe und für den entstanden Schaden eine hohe Geldsumme bräuchte. Die Geschädigte gibt an, dass sie lediglich Bargeld und drei Goldmünzen zuhause habe. Während des Telefonates spricht die Geschädigte neben ihrem angeblichen ...

