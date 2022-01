Polizei Bochum

POL-BO: Vier Leichtverletzte bei zwei Kollisionen mit Straßenbahnen

Bochum, Bochum-Wattenscheid (ots)

Gleich zwei Straßenbahn-Unfälle haben sich am Wochenende in Bochum ereignet.

Am Samstag, 15. Januar, war ein 70-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wattenscheid in Fahrtrichtung Gelsenkirchen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 bog er nach links auf einen Parkplatz ein. Dabei stieß er mit einer von hinten kommenden Straßenbahn zusammen.

Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden.

Ein weiterer Zusammenstoß ereignete sich am Sonntag, 16. Januar, auf der Alleestraße in Bochum. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Ratingen war dort in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als er in Höhe der Hausnummer 145 nach links auf einen Parkplatz einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Straßenbahn, die frontal mit dem Auto kollidierte.

Der Pkw-Fahrer und seine zwei Mitfahrerinnen (15, 50) wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

