Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - durch Lagerfeuer Hartplatz beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 06.01.2022, 16:00 Uhr bis 07.01.2022, 11:00Uhr wurde in Bad Dürkheim, in der Honigsäckelstraße, auf dem Gelände eines Sportvereins, ein Teil des Hartplatzes beschädigt. Bislang unbekannte Täter begaben sich verbotenerweise auf das umzäunte Sportplatzgelände und entfachten auf dem Hartplatz ein kleines Feuer. Dabei wurden Prospekte und Rebknorzen angezündet, sodass ein Brandfleck auf dem Hartplatz entstand. Es entstand ein Sachschaden vom 100 Euro. Gegen die unbekannten Täter wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

