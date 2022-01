Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 11.01.2022 gegen 00:45 Uhr wurde der Fahrer eines Opel Astra in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige zwar seit mehreren Jahren seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik begründet, seine türkische Fahrerlaubnis bislang jedoch nicht umschreiben ließ. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

