POL-PDNW: Zigarettenautomat ausgegraben und gestohlen

Lambrecht (ots)

In der Nacht vom 08.01.2021 bis 09.01.2021 wurde ein Zigarettenautomat in der Wiesenstraße in Lambrecht gestohlen. Er wurde vor dem Sportheim mit Halterung ausgegraben und weggetragen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

