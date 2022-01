Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots)

Am Montag, 10.01.2022 gegen 20:00 Uhr wurde ein 59-jähriger Grünstadter mit seinem Peugeot in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein darauffolgender Test ergab 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eröffnet.

