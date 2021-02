Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße

Autofahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin sucht die Polizei in Coesfeld den Fahrer eines schwarzen Kleintransporters. Am Montag (8.2.) gegen 12.50 Uhr lief eine Fußgängerin am rechten Fahrbahnrand der Letter Straße in Richtung Dülmener Straße. Hier kam ihr ein schwarzer Kleintransporter entgegen. Als das Auto sich neben der Fußgängerin befand, bemerkt sie eine Berührung und kam zu Fall. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Durch den Sturz verletzte sich die 74-jährige Coesfelderin. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Transporters. Dieser, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

