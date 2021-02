Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Grüner Grund/Versuchter Autoaufbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, einen schwarzen Nissan GT-R an der Straße "Grüner Grund" aufzubrechen. Zwischen 12 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag versuchten sie gewaltsam, einen Türgriff zu öffnen. Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell