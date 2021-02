Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße

Ein Auto - zwei betrunkene Fahrer

Coesfeld (ots)

Ein nicht alltäglichen Einsatz erlebte in der Nacht zum Montag eine Streifenwagenbesatzung aus Lüdinghausen. Bei der Kontrolle eines Transporters mit niederländischem Kennzeichen bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers, einem 23-jährigen Mann aus Bulgarien. Da er sich nicht ausweisen konnte, fuhren sie gemeinsam mit ihm zu einem nahe gelegenen Hotel, in dem der Mann untergebracht war. Sein ebenfalls alkoholisierter Beifahrer (35-jähriger Bulgare) blieb vor Ort und wollte dort am Transporter auf einen Kollegen warten, der das Auto abholt. Am Hotel angekommen staunten die Polizisten nicht schlecht. Unmittelbar nach ihnen erschien der Beifahrer ebenfalls am Hotel. Entgegen der Absprachen war er mit dem Auto dort hingefahren. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Den Beifahrer weiterhin eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil er nach eigenen Angaben nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell