Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Betrunken mit gefälschtem Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.01.2022 gegen 16:45 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über einen schlangenlinienfahrenden Transporter informiert. Das Fahrzeug befuhr zum Mitteilungszeitpunkt die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal. Am AK Oggersheim konnte das Fahrzeug durch die eingesetzten Kollegen festgestellt und im Industriegebiet Oggersheim kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 49-jährige Deutsche einen gefälschten polnischen Führerschein aus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zudem 1,7 Promille. Des Weiteren bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr, sowie wurde ein Wurfstern im Fahrzeug aufgefunden. Der gefälschte Führerschein, der Fahrzeugschlüssel und der Wurfstern, bei dem es sich um eine verbotene Waffe handelt, wurden sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen das Pflichtversicherungs-, sowie das Waffengesetz. Die 73-jährige deutsche Halterin erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie ohne Versicherungsschutz. Kurze Zeit später, gegen 18:32 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Deutscher die BAB 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und wurde in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen einer Kontrolle unterzogen. Der durchgeführte Urintest zeigte sich positiv auf Cannabis. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

