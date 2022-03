Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in einen Baucontainer

Veldenz (ots)

In der Zeit vom 04.03.2022, 19:00Uhr bis 05.03.2022, 07:45Uhr kam es in Veldenz zu einem Einbruch in einen Baucontainer einer vor Ort tätigen Baufirma. Dabei wurde der Container aufgebrochen und es wurden mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Nach bisherigem Sachstand ist von einer Schadenshöhe in Höhe von ca. 25.000EUR auszugehen. Die Polzei sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können oder im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Entsprechende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Tel.-Nr. 06531/05270 oder an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

