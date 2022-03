Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unkraut abflämmen verursacht einen Brand

Daun (ots)

Ein 61-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun flämmt am 05.03.2022, gegen 16:50 Uhr, in Daun-Rengen mit einem Brenner das Unkraut ab. Aus Unachtsamkeit und aufgrund Funkenfluges gerät dabei eine angrenzende Hecke in Brand. Durch die brennende Hecke wird der Außenrollladen des Wohnhauses beschädigt. Ein größerer Schaden konnte in diesem Fall vermieden werden. Der Polizei ist es ein Anliegen, nochmals darauf hinzuweisen, achtsam mit Feuer umzugehen und sich gleichermaßen der damit einhergehenden Gefährlichkeit bewusst zu sein.

