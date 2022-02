Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall auf der B 65 verletzt

Minden, Porta Westfalica (ots)

In den frühen Abendstunden des Montags wurde die Polizei wegen einer Unfallflucht mit zwei verletzten Personen auf die B 65 in Höhe der Zufahrt der B 482 gerufen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zum Fahrer eines silbernen Wagens.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten zwei Autofahrerinnen (29, 19) jeweils mit einem Beifahrer gegen 17.45 Uhr hintereinander die linke Fahrspur der Bundesstraße aus Richtung Bückeburg in Fahrtrichtung Barkhausen befahren, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vom Einfädelungsstreifen der B 482 kommend seinen - den Angaben nach - silbernen Wagen auf die Fahrbahn steuerte. Dabei soll der Fahrer trotz der von hinten nahenden Pkws unvermittelt sein Auto vom Einfädelungsstreifen über die rechte Fahrspur auf den linken Fahrstreifen gesteuert haben, um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen.

Die in einem Dacia fahrende 29 Jahre alte Frau aus Minden leitete zur Kollisionsvermeidung eine Notbremsung ein, woraufhin der ihr nachfolgende Audi der 19-Jährigen aus Badbergen (Landkreis Osnabrück) in das Heck des Dacias auffuhr. Der drehte sich in der Folge und stieß gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrzeugführer des silbernen Wagens, bei dem es sich den Angaben zufolge um eine Limousine handeln könnte, setzte hingegen in Richtung Barkhausen seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die leicht verletzten Frauen. Sie wurden anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum Minden eingeliefert. Die Beifahrer blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße in Fahrtrichtung Porta Westfalica voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 482 abgeleitet. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer werden von den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

