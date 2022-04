Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruchsversuch scheitert am Garagentor

Wiehl (ots)

Vergeblich haben Einbrecher am Dienstag (5. April) versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Nösnerland"" einzudringen.

Nachts, zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr, versuchten die Täter das Garagentor hochzuschieben. Die Garage ist mit dem Wohnhaus verbunden. Ob dies auch das Ziel der Täter war, ist derweil ungewiss, denn sie scheiterten bereits an dem Garagentor. An dem Tor entstand zwar Sachschaden, in die Garage bzw. ins Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell