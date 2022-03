POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mutmaßlichen Exhibitionisten gestellt

Kehl, Marlen (ots) - Unbekannte nutzten am Samstagvormittag die Leichtfertigkeit eines 41 Jahre alten Mannes aus, der sein Portemonnaie zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in seinem Pkw zurückließ. Der Mann hatte seinen Wagen in Marlen auf einem Parkplatz am Rheindamm abgestellt und für rund eine Stunde verlassen. Als er zurückkehrte, war nicht nur die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, sondern auch seine Geldbörse samt ...

mehr