Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dieseldiebstahl an der L81

Radevormwald (ots)

Aus zwei an der Landstraße 81 abgestellten Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch etwa 300 Liter Diesel gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um eine Zug- und eine Arbeitsmaschine, die im Rahmen von anstehenden Forstarbeiten am Rand der L 81 zwischen den Ortsteilen Herbeck und Dahlhausen abgestellt waren. Zwischen 21.45 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch (6. April) öffneten Unbekannte die Tankverschlüsse, wobei sie auch ein zur Sicherung angebrachtes Vorhängeschloss aufbrachen. Aus den Tanks stahlen sie jeweils etwa 150 Liter Kraftstoff. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

