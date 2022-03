Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer beschädigt Pkw und landet in Gewahrsam #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Sonntagvormittag (27.03.2022), gegen 12:00 Uhr, ist ein 23-järhiger Randalierer auf der Weidenauer Straße in Siegen-Weidenau unterwegs gewesen. Der Mann ging von Siegen in Richtung Geisweid und warf zunächst mehrere Mülltonnen um. Im Kreuzungsbereich Weidenauer Straße/ Breite Straße schlug er unvermittelt gegen den Außenspiegel eines dort haltenden Pkw. Diesen beschädigte er mit dem Schlag. Die hinzugerufenen Beamten konnten den aggressiven, schreienden 23-Jährigen antreffen. Als er mit erhobenen Händen auf die Beamten zuging, nahmen die Ordnungshüter den Mann in Gewahrsam. Dabei leistete er Widerstand. Gegen den 23-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

