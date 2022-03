Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto landet hinter der Leitplanke: Vier Verletzte - #polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf (ots)

Auf der "Schränke" (Landstraße 531) kam es am Samstagnachmittag (26.03.2022, 16:55 Uhr) in der Nähe des Bahnübergangs zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 35-jährige Autofahrerin war mit ihrem Ford auf der Landstraße von Siegen kommend in Richtung Neunkirchen unterwegs. Auf der kurvigen Strecke geriet sie kurz nach dem Bahnübergang in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto eines 58-Jährigen zusammen. Im diesem Renault befanden sich als Mitfahrerinnen zwei Frauen im Alter von 41 und 61 Jahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Renault des 58-jährigen mehrfach herum und landete hinter der Leitplanke im Graben. Bei dem Unfall zogen sich alle vier Personen Verletzungen zu. Die 41-Jährige Mitfahrerin in dem Renault wurde schwerverletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt bzw. in Krankenhäuser transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40000 Euro. Die Landstraße war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

