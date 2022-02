Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Draum

16-jähriger Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Coesfeld (ots)

Am 11.02.2022, gegen 23.25 Uhr, missachtete ein 16-jähriger Rollerfahrer auf der Appelhülsener Straße in Nottuln die Anhaltezeichen der Polizei und entzog sich so zunächst der polizeilichen Kontrolle. Der Rollerfahrer war den Beamten durch ein zusammengeklapptes Kennzeichen aufgefallen.

Die Streifenwagenbesatzung fuhr dem Roller, besetzt mit einem Fahrer und einem Sozius, hinterher und gab weitere Anhaltesignale.

Nach einigen weiteren Versuchen, sich der Kontrolle zu entziehen, gelang es den Beamten, den Rollerfahrer auf der Straße Draum in Nottuln anzuhalten.

Bei der Überprüfung seiner Daten und des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Halter des Rollers wird gesondert eine Anzeige gefertigt (Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis).

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell