POL-LB: Gärtringen: Bargeld und Schmuck bei Schockanruf erbeutet (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Um einen fünfstelligen Bargeldbetrag und mehrere Schmuckstücke wurde eine Seniorin aus Gärtringen am Donnerstagmittag betrogen. Eine bislang unbekannte Frau meldete sich gegen 11:20 Uhr telefonisch bei ihrem Opfer und gab vor, ihre Tochter zu sein und eine Frau überfahren zu haben. Daraufhin wurde das Telefon scheinbar an eine weitere, unbekannte Frau übergeben, die sich als Böblinger Kriminalpolizistin ausgab. Die vermeintliche Polizistin erklärte, die Tochter der Seniorin habe den Tod einer jungen Frau verschuldet. Nun habe Gärtringerin die Möglichkeit durch eine Geldzahlung an den hinterbliebenen Ehemann die drohende Haft der Tochter abzuwenden. Im weiteren Verlauf übergab die Seniorin persönlich den Bargeldbetrag sowie Schmuckstücke an den vermeintlichen Ehemann der Toten, der zur Abholung in die Nähe ihres Wohnhauses kam. Der Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre, zwischen 160 und 170 cm groß, mit rundem Gesicht und kräftiger Statur beschrieben. Er habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen und sei mit Baseballkappe, Bluejeans und einer Fleecejacke bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die im Bereich der Neuffenstraße Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

