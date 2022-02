Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ermen/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Am Montagmorgen (14.02.22) kam es auf der L835 zu einem Verkehrsunfall. Der Beteiligte Lkw-Fahrer fuhr weiter. Gegen 7.45 Uhr befand sich der Fahrer eines grauen Mercedes C220 im Überholvorgang, als ein Lkw ebenfalls ausscherte. Dabei kam es zur Berührung mit dem Mercedes. Der Fahrer des Lkw fuhr in den Kreisverkehr Valve/B58/Ascheberger Straße ein und setzte seine Fahrt dann in Richtung Ascheberg fort. Der Lkw hat grüne Streifen und das grüne Emblem eines Stromerzeugers auf dem Auflieger. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

