POL-SI: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Dienstagnachmittag (22.03.2022) haben unbekannte Täter in Siegen zwei Koffer gestohlen. Sie standen vor einem Geschäft an der Kölner Straße. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14 und 17:55 Uhr. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 160 Euro. Die Kripo in Siegen bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Presse- und ...

