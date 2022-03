Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Brände verursachten hohe Schäden - #polsiwi

Siegen / Aue (ots)

Am Dienstag (22.03.2022) haben gleich zwei Brände die Einsatzkräfte im Kreis beschäftigt.

Gegen 17:35 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer in der Mauerstraße in Siegen. Vor Ort stellten die alarmierten Kräfte fest, dass der Balkon in Flammen steht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Ein 85-jähriger Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Haus ist unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Um 19:45 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand nach Aue aus. In einer Firma in der Straße Zum Heilbach hatte eine Maschine aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht. Der Sachschaden liegt ebenfalls im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in beiden Fällen aufgenommen.

