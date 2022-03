Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall: Rettungshubschrauber im Einsatz #polsiwi

Bad Berleburg-Wingeshausen (ots)

Montagnachmittag (21.03.2022) kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Berleburg-Wingeshausen, bei dem sich ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzte. Der 59-Jährige fuhr auf der Straße "Alte Landstraße" von Aue kommend in Richtung "Hellweg". Eine 18-järhige Fiat-Fahrerin wollte vom "Kirchweg" in die "Alte Landstraße" einfahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie den 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Pedelec-Fahrer schwer verletzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

