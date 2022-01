Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der B83 bei Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag, den 20.01.2022, kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B83 bei Hessisch Oldendorf. Ein 24-Jähriger aus Petershagen (NRW) befuhr mit seinem VW die B83 in Richtung Hameln. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 24-Jährige dabei mit seinem PKW nach links von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem ihm entgegenkommenden Skoda eines 53-Jährigen aus Bad Münder zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 53-Jährige wurde nicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B83 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

