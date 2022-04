Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Führerschein nach Unfall sichergestellt

Gummersbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (10. April) auf der Westtangente hat die Polizei den Führerschein eines 22-jährigen Autofahrers sichergestellt. Der 22-Jährige aus Marienheide war nach Zeugenangaben mit einem BMW gegen 16.10 Uhr auf der Westtangente aus Richtung Marienheide-Kotthauserhöhe in Richtung Gummersbach-Steinbrück gefahren und hatte zum Teil im Kurvenbereich mehrere Fahrzeuge überholt. In Höhe des Ortsteils Wasserfuhr wollte der BMW-Fahrer ein weiteres Fahrzeug überholen, musste diesen Vorgang jedoch wegen eines entgegenkommenden Autos abbrechen. Kurz darauf bremste er den BMW ohne erkennbaren Grund so stark ab, dass ein nachfolgender Suzuki-Fahrer auf den BMW auffuhr. Im Suzuki erlitten dabei der 34-jährige Fahrer aus Gummersbach und seine 33-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus. Bei dem BMW-Fahrer schlug ein Drogentest positiv an, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme anordnete und den Führerschein sicherstellte.

