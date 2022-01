Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Bäckereifahrzeug; Polizei ermittelt gegen zwei 14-Jährige und einen 12-Jährigen aus Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gestern Nachmittag war der Polizei in Eschwege von einem Zeugen ein Vorfall gemeldet worden, wonach in Eschwege in der Hospitalstraße in Höhe der Klosterbrauerei ein Fahrzeug entgegengesetzt der dortigen Einbahnstraßenregelung gefahren sein soll. Als besagter Zeuge den Fahrer auf sein Fehlverhalten ansprechen wollte und das Auto stoppte, stieg der Fahrer fluchtartig aus und ließ das Fahrzeug zurück.

Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen vor Ort herausstellte, handelte es sich bei dem zurückgelassenen Fahrzeug um einen Kleintransporter einer nahegelegenen Bäckereifiliale, der zuvor von deren Betriebsgelände in der Wallgasse entwendet worden war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und aufgrund mehrerer vorliegender Zeugenaussagen, kamen die ermittelnden Beamten recht schnell auf die Spur von zwei 14-Jährigen und einem 12-jährigen Jungen, welche alle aus der Kreisstadt stammen und die die Schlüssel zu dem Auto zuvor an sich gebracht haben sollen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen sich die drei Jungen gestern gegen 15.10 Uhr über den Hinterhof der Bäckereifiliale in der Wallgasse durch ein dortiges Rolltor unerlaubt Zugang zu dem Betriebsgelände und im weiteren Verlauf dann auch in die Backstube verschafft haben. Dort ließen die Jungen dann offenbar mehrere Schlüsselbunde u.a. mit den Schlüsseln zu verschiedenen Kraftfahrzeugen mitgehen. Anschließend soll dann einer der drei Jungen das Auto der Bäckerei von dem Betriebsgelände und knapp 100 Meter weiter verkehrtherum in die Hospitalstraße gefahren haben, wo das Fahrzeug dann in der oben geschilderten Weise zurückgelassen wurde.

Im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte einer der beiden 14-Jährigen später auf dem Schulberg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auch die beiden anderen Tatverdächtigen konnten dann im Laufe der weiteren Ermittlungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden.

Sowohl eine Durchsuchung der tatverdächtigen Personen, als auch Durchsuchungen an den Wohnanschriften der Tatverdächtigen, welche über die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet worden waren, führten in der Folge dann zum Auffinden der aus Backstube geklauten Schlüssel.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen, die für die Polizei keine Unbekannten sind, wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die drei Jungen richten sich nun u.a. Ermittlungen wegen Autodiebstahls. Darüber hinaus wird sich einer der beiden 14-Jährigen, der das geklaute Fahrzeug fuhr, auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell