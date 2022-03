LPI-GTH: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Unbekannter begab sich in der zurückliegenden Nacht, gegen 01.45 Uhr auf ein Firmengrundstück in der Ernst-Minner-Straße. Anschließend wurde von dem Areal ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 16.000 Euro. In der Folge flüchteten die Täter in dem Fahrzeug, wobei ein Zaunsfeld beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen und nimmt ...

mehr