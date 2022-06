Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Festnahme: 3300 Euro Geldstrafe oder 220 Tage Haft

Halle (ots)

Am 14.06.2022 erging gegen einen 36-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau - Roßlau. Am 18.06.2022 wurde der Mannkurz vor Mitternacht durch die Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) einer fahndungsmäßigen Kontrolle unterzogen. Beim Abgleich seiner personenbezogenen Daten im polizeilichen Informationssystem wurde der Vollstreckungshaftbefehl gegen den Deutschen erkannt.Demnach wurde der GesuchtewegenErschleichensvon Leistungen in mehrerenFällensowie weiteren Diebstahlshandlungen im Januar dieses Jahres durch das Amts- gericht Wittenbergzu einer Geldstrafe in Höhe von 3300 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 220 Tagenverurteilt. Jedoch zahlte er weder die geforderte Strafe, noch stellte ersich dem Strafantrittund war zudem unbekannten Aufenthaltes. Somit erging der Vollstreckungshaftbefehl. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei eröffnete dem Gesuchten diesen. Die geforderte Geldsumme konnte er nicht aufbringen undwurde dem- entsprechend in eineJustizvollzugsanstalt verbracht.

