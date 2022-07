Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 16./17.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/ Reekenfeld - Brand einer Hecke Am Nachmittag des 16.07.2022, gg. 16:26 Uhr kam es in der Pappelstraße auf einem Wohngrundstück zu einem Heckenbrand. Bei Arbeiten mit einem Gasbrenner entzündete sich eine Lebensbaumhecke. Die Hecke brannte auf einer Länge von ca. 7 Metern nieder. Das Feuer konnte durch den Eigentümer sowie die Freiwillige Feuerwehr Barßel rechtzeitig gelöscht werden. Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 16.07.2022, gg. 21:34 Uhr befuhr eine 20-jährige Barßelerin mit ihrem Kleinkraftrad/ Roller die Hauptstraße aus Bollingen kommend in Richtung Barßel. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 20-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Saterland/ Strücklingen - Brand eines Transporters Am 17.07.2022, gg. 01:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße zu einem Fahrzeugbrand. Ein Transporter war dort geparkt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Transporter in Brand. Das Feuer beschädigte ebenfalls einen daneben geparkten Pkw. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

