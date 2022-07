Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, 16. Juli 2022, kam es gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung der Stedingsmühler Straße und Am Buchenbaum zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen befährt die Straße Am Waldeck und überquert die Stedingsmühler Straße in Richtung Am Buchenbaum. Hier übersieht er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer , 35 Jahre aus Cloppenburg, der die Stedingsmühler Straße ortseinwärts befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, durch den der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wird. Der Pkw-Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus reagiert ein Drogenvortest positiv. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Der Motorradfahrer wurde nach einer Erstversorgung per Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

