Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung des PK Friesoythe für den 16.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Neuvrees - Vollbrand einer Scheune Am 16.07.2022, gg. 12:00 Uhr kam es in der Feldstraße in Friesoythe/ Ortsteil Neuvrees auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Brand einer Scheune. Durch das Feuer wurde die Scheune erheblich beschädigt. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl. Das Feuer konnte durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg, Markhausen sowie dem ABC-Trupp Scharrel unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte. Die Feldstraße musste für die Zeit der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr war mit 160 Kameraden/ innen eingesetzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 250.000 EUR.

