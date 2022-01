Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Pfefferspray im Zug versprüht - Bundespolizei fahndet mit Bildern nach Unbekanntem

Gelsenkirchen - Herne - Castrop-Rauxel - Dortmund (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern nach einem Mann, der in einer Regionalbahn während der Zugfahrt Pfefferspray versprüht haben soll.

Die Tat ereignete sich am Abend des 17. Mai 2021, zwischen 18:08 Uhr und 18:14 Uhr in der RB 32 (Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof) zwischen den Haltestellen Herne Bahnhof und Castrop-Rauxel Hauptbahnhof. Der 17-jährige Geschädigte gab an, dass sich der Unbekannte im vorderen Teil des Zuges in Fahrtrichtung links aufgehalten habe. Genau eine Sitzreihe davor habe der Gelsenkirchener gesessen, als der Mann plötzlich zwischen den Sitzreihen mehrmals mit Pfefferspray sprühte. Mehrere Personen erlitten dadurch Reizungen, insbesondere an den Augen.

Bundespolizisten konnten Videoaufzeichnungen aus der Regionalbahn sichern, auf denen zu sehen ist, wie der Tatverdächtige in Dortmund-Mengede den Zug verlassen habe.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige eine dunkle Jacke, einen Rucksack sowie eine rote Kunststofftasche mit dem Aufdruck "König Pilsener". Der Unbekannte ist ca. 1,80 m groß, hat eine schmale Körperstatur und helle glatte Haare.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_2_2022.html

